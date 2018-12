'Heilbronner Stimme' zur VDA-Forderung, mehr Diesel zu verkaufen

Die Zukunft des Autos sei "vor allem elektrisch", doch auf Verbrennungsmotoren könne man noch lange nicht verzichten, mahnt der Autolobbyist und verweist auf die vergleichsweise günstigen Werte beim CO2-Ausstoß der Selbstzünder. Das ist kurzfristig gesehen richtig, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Diesel kein Hoffnungsträger, sondern ein Auslaufmodell ist. Etliche ausländische Hersteller haben sich von ihm verabschiedet, um sich alternativen Antrieben zu widmen. Sogar Volkswagen hat angekündigt, 2026 den letzten Produktionszyklus von Autos mit Verbrennungsmotoren zu starten. Doch der VDA hält trotz des schwindenden Verbrauchervertrauens unverdrossen am Diesel fest - und droht damit den ohnehin schon gewaltigen Rückstand der deutschen Autobauer bei der Elektromobilität zu vergrößern. Statt die Branchenkrise zu nutzen, um ein mutiges Plädoyer für eine echte Mobilitätswende zu halten, zu der übrigens auch eine Abkehr von den überdimensionierten SUV gehört, hat Mattes sich für ein schlichtes "Weiter so" entschieden. Das wird nicht reichen./yyzz/DP/zb

