Die Tarifrunde für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn geht in die entscheidende Phase. Am Donnerstag und Freitag verhandelt das Verkehrsunternehmen an getrennten Orten in Hannover mit beiden Bahngewerkschaften über einen Tarifkompromiss. Über einige Punkte, etwa Ruhepausen und eine Vergütung für Dienstreisen, wurde bereits Einigkeit erzielt. Nun geht es vor allem um die Einkommenserhöhung und eine bessere betriebliche Altersvorsorge. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben 7,5 Prozent mehr Geld gefordert.

Die EVG drohte mit Gesprächsabbruch, wenn in dieser Runde kein Tarifabschluss gelingen sollte. Sie pocht für die nächste Lohnerhöhung auf das Recht der Mitarbeiter, statt des Geldes auch mehr Urlaub oder eine kürzere Arbeitszeit auswählen zu können. Seit Anfang 2018 gibt es bei der Bahn ein solches Wahlrecht für die jüngste Lohnerhöhung. "Auch zum Thema Wahloptionen sind Lösungen möglich", sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Sie verwies darauf, dass sich alle Seiten in vielen Punkten bereits angenähert hätten./brd/DP/jha

