Das sieht nach einer interessanten Neuigkeit aus: Evotec teilte am Dienstag mit, eine neue Forschungsallianz zu bilden. Demnach soll es um den Bereich Hautkrankheiten gehen und dabei will Evotec mit LEO Pharma zusammenarbeiten. Letzteres ist ein dänisches Unternehmen, das laut Evotec mit 5.700 Mitarbeitern 80 Mio. Patienten weltweit betreut. Der Umsatz von LEO Pharma soll 2017 bei 1,4 Mrd. Euro gelegen haben. Insofern ist LEO Pharma alles andere als ein Leichtgewicht. Um was es bei der angekündigten ... (Peter Niedermeyer)

