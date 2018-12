Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: WireCard am 5.12. -2,67%, Volumen 95% normaler Tage , IFX: Infineon am 5.12. -2,39%, Volumen 93% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 5.12. -2,18%, Volumen 95% normaler Tage , RWE: RWE am 5.12. 0,41%, Volumen 55% normaler Tage , BAYN: Bayer am 5.12. 0,43%, Volumen 122% normaler Tage , HEI: HeidelbergCement am 5.12. 0,46%, Volumen 100% normaler Tage , DAX: -1,19% Aktie Symbol SK Perf. HeidelbergCement HEI 57.360 0.46% Bayer BAYN 65.610 0.43% RWE RWE 19.390 0.41% Fresenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...