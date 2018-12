Abivax erhält DSMB-Empfehlung zur Fortsetzung der laufenden Erweiterungsstudie ihrer abgeschlossenen klinischen Phase-2a-Studie zur Behandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Studie Abivax erhält DSMB-Empfehlung zur Fortsetzung der laufenden Erweiterungsstudie ihrer abgeschlossenen klinischen Phase-2a-Studie zur Behandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa 06.12.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Abivax erhält DSMB-Empfehlung zur Fortsetzung der laufenden Erweiterungsstudie ihrer abgeschlossenen klinischen Phase-2a-Studie zur Behandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa * Abgeschlossene randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Induktionsstudie zeigte ein günstiges Sicherheitsprofil und eine statistisch signifikante Wirksamkeit sowohl in Bezug auf die klinischen als auch die endoskopischen Endpunkte * Enjährige "Open-Label"-Erweiterungsstudie läuft mit Patienten, die bislang insgesamt 5 bis 12 Monate lang gut mit ABX464 behandelt wurden (Induktions- und Erweiterungsstudie) * Abivax beantragt auf Vorschlag der klinischen Studienärzte und gemäß der positiven Empfehlung des "Data Safety Monitoring Boards" bei den zuständigen Behörden eine Protokolländerung zur Ausweitung der Studie auf insgesamt zwei Jahre * Das Studienprotokoll für die klinische Phase-2b-Studie mit 250 Patienten soll im Januar 2019 bei den Behörden und Ethikkommissionen eingereicht werden PARIS, 06. Dezember 2018, 07:00 MEZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, welches das Immunsystem zur Entwicklung von Behandlungen für entzündliche/autoimmune Erkrankungen, Infektionskrankheiten und Krebs nutzt, gab heute bekannt, dass das Data Safety Monitoring Board (DSMB, Daten- und Sicherheitskontrollboard) die Fortsetzung der laufenden "Open-Label"-Erhaltungs- und Erweiterungsstudie ABX464-102 empfohlen hat. ABX464-102 ist die 12-monatige Erweiterung der bereits abgeschlossenen randomisierten, placebokontrollierten Phase-2a-Induktionsstudie ABX464-101. In der ABX464-101-Studie erhielten insgesamt 32 Patienten, die an mäßiger bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa litten und therapieresistent gegen monoklonale Anti-TNF-Antikörper oder Kortikosteroide waren, eine Induktionstherapie mit ABX464. Die endgültigen Ergebnisse der zweimonatigen doppelblinden klinischen Studie zeigten, dass ABX464 sicher und gut verträglich war und belegten eine statistisch signifikante Wirksamkeit sowohl in Bezug auf die endoskopischen als auch auf die klinischen Endpunkte. Der Unterschied der Heilung der kolorektalen Schleimhaut in der mit ABX464 behandelten Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe war statistisch signifikant (p AXC0030 2018-12-06/07:00