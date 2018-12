Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Seit der Finanzkrise dürften die Begriffe Bank und Verantwortung vielen Bürgern unvereinbar erscheinen. Aber würden die weltweit 25.000 Geldhäuser Finanzierungen in nachhaltige Verwendungen lenken, wäre dies ein gewaltiger Katalysator für notwendige Veränderungen. Befördern wollen genau dies nun die Vereinten Nationen mit einer Initiative für ein verantwortungsvolles Bankgeschäft. Wer als Geldinstitut mitmacht, verpflichtet sich, sein Geschäftsmodell an zentralen ökologischen und gesellschaftlichen Zielen auszurichten. Dazu zählen die Bekämpfung des Klimawandels und der steigenden sozialen Ungleichheit sowie die Förderung eines ökologisch-nachhaltigen Nahrungsmittelsektors. 28 Banken haben die Regeln für die Initiative entwickelt, darunter die Großbanken Santander aus Spanien oder BNP Paribas aus Frankreich oder die Shihan Financial Group aus Südkorea. (SZ S. 16)

FINANZMINISTERIUM - Der SPD-Politiker Jakob von Weizsäcker wird neuer Chefvolkswirt im Bundesfinanzministerium. Von Weizsäcker wird seine neue Aufgabe als Abteilungsleiter für Grundsatzfragen und internationale Wirtschaftspolitik im Januar 2019 übernehmen und dafür sein Abgeordnetenmandat im EU-Parlament abgeben. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. (Handelsblatt S. 47)

BIOTECH - Dietmar Hopp sieht ungeachtet einiger Rückschläge in den vergangenen Jahren eine starke Zukunft für seine Biotech-Engagements. Das eingesetzte Kapital werde man mindestens verdreifachen, sagten Hopp und der Chef seiner Biotech-Holding Dievini, Friedrich von Bohlen. Der SAP-Gründer hat nach eigenen Angaben bisher rund 1,4 Milliarden Euro im Biotechsektor investiert. (Handelsblatt S. 14)

IMMOBILIEN - In vielen Orten werden die Bodenrichtpreise an Neujahr stark steigen. Deshalb verschenken Hausbesitzer jetzt noch schnell ihre Immobilie an ihre Erben, um Steuern zu sparen. (SZ S. 15)

