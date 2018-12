Osnabrück (ots) - Niedersächsische Schulleiter warnen: Bei Digitalisierung Folgekosten nicht vergessen



Verbandsvorsitzender Stöber: "Hier muss ein Umdenken stattfinden"



Osnabrück. Angesichts der Pläne des Bundes, über einen Digitalpakt für Schulen Milliarden in Technik und Lerninhalte zu investieren, warnen Schulleiter vor den Folgekosten. Letztlich komme es auf den Schulträger an, sagte der Frank Stöber, Vorsitzender des Schulleitungsverband Niedersachsen der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Häufig werde nur auf die Erstanschaffung von Geräten geschaut. "Die Folgekosten werden wenig berücksichtigt." Stöber fordert mit Blick auf die an diesem Donnerstag beginnende Kultusministerkonferenz, bei der es um Digitalisierung gehen wird: "Hier muss ein Umdenken stattfinden." Eine einmalige Investition sei wenig förderlich, wenn die Schulen mit den Folgekosten anschließend alleine gelassen würden.



