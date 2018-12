Luterbach - Der Komponentenhersteller Schaffner hat im Geschäftsjahr 2017/18 (per 30.9.) das zweite Mal in Folge den Umsatz gesteigert und dabei einen neuen Rekordwert markiert. Auch der operative Gewinn nahm deutlich zu, allerdings wurde dieser von verschiedenen Faktoren etwas verzerrt. Der Reingewinn war dagegen wegen einer Anpassung im Zusammenhang mit der Änderung der Steuerpraxis in den USA rückläufig.

Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um gut 13 Prozent auf 221,5 Millionen Franken und der Auftragseingang um 12 Prozent auf 223,5 Millionen. Dies sei der bisher höchste in der Unternehmensgeschichte erzielte Umsatz, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit einem Umsatzwachstum von Lokalwährungen von 9,6 Prozent im Gesamtjahr ist das Wachstum im zweiten Semester gegenüber dem ersten allerdings leicht zurückgekommen, als es noch bei etwas über 10 Prozent gelegen hatte.

Das stärkste Wachstum ergab sich in der mit einem Umsatzanteil von 45 Prozent wichtigsten Region Europa (+20%), während die Verkäufe in Asien, wo gut ein ...

