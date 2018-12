Die Opec will bei einem Treffen Details einer möglichen Förderkürzung besprechen. Die OSZE rückt den Ukraine-Konflikt in den Fokus. Was heute sonst noch wichtig ist.

Die kräftigen Kursgewinne vom Wochenbeginn, getragen von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China, sind bereits wieder Makulatur. Der Kursrutsch an der Wall Street infolge neuer Rezessionsängste wurde nur durch einen Ruhetag vorerst gestoppt: Wegen eines Staatsaktes für den vor wenigen Tagen verstorbenen Ex-Präsidenten George Bush Senior blieben die US-Börsen am Mittwoch geschlossen. Am Dienstag hatte der Dow Jones gut drei Prozent verloren.

Der Negativtrend an den europäischen Börsen setzt sich jedoch fort. Der Dax notierte vorbörslich 1,5 Prozent im Minus auf 11.027 Punkten. Am gestrigen Mittwoch schloss der deutsche Leitindex auf 11.200 Punkten - und büßte damit 1,2 Prozent ein. Auch der EuroStoxx50 fiel ebenfalls.

"Die Unsicherheit rückt wieder ins Blickfeld der Anleger", erklärte Experte Salah Bouhmidi vom Analysehaus DailyFX. "Zu viele Risikofronten schüchtern Marktteilnehmer ein und lassen nur noch wenige von einer Jahresendrallye träumen." Brexit, Krim-Krise und der Streit über den Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland drückten auf die Stimmung.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen blieben am Mittwoch wegen eines Staatsaktes für den vor wenigen Tagen verstorbenen Ex-Präsidenten George Bush Senior geschlossen.

2 - Vorgaben aus Asien

Die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei belastet die asiatischen Aktienmärkte. Börsianer befürchten, dass der Fall die Spannungen zwischen China und den USA weiter anheizt. Die Managerin wurde in Kanada festgenommen und soll in die USA ausgeliefert werden. Der Fall steht Insidern zufolge in Zusammenhang mit Verstößen gegen US-Sanktionen. "Nach dem Gipfeltreffen vom Wochenende gab es einen kurzen Moment des Optimismus, ...

