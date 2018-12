The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA669816AC46 NOVA SCOTIA PWR 2019 3 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0049484618 QUEBEC PROV. 09/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0237027252 SVENSK.HDLSB. 14-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB1QQ5 LB.HESS.-THR.IS.E.772 VAR BD00 BON EUR N

CA WYJF XFRA LU0111482476 PARV.-EQ.AUSTR.M CAP.CL. FD00 EQU EUR N

CA XG3K XFRA LU0188782162 MULTIP.-RO.SUST.GL.EQ.B FD00 EQU EUR N