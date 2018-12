FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

I2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.112 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.132 EUR

EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.388 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.060 EUR

13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.247 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.317 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.099 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.119 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.053 EUR

G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.123 EUR

6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.028 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.616 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.118 EUR

5XR XFRA BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V. 0.580 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.159 EUR

WXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.250 EUR

DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.084 EUR

HEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.269 EUR

ZMMA XFRA FR0013300381 MAISONS D.MONDE 17-23 CV 0.061 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

DGW1 XFRA GB0009457366 DAILY MAIL GENL A LS-,125 0.182 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.297 EUR

1NK XFRA GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25 0.056 EUR

PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.175 EUR

Y1G XFRA GB00B1VQ6H25 YOUGOV PLC LS -,002 0.034 EUR