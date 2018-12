FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.022 EUR

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.066 EUR

MO4 XFRA GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 0.036 EUR

AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.722 EUR

BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.146 EUR

B6S XFRA GB00B0N8QD54 BRITVIC PLC LS-,20 0.228 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.348 EUR

WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.458 EUR

VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.075 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.022 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.141 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.198 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.123 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.546 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.396 EUR

PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.817 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.035 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.114 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.123 EUR

NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.044 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.088 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.220 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.616 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.572 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.881 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.159 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.114 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.159 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.634 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.335 EUR

GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.361 EUR

DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.735 EUR

CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.308 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.146 EUR

BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.088 EUR