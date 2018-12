FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY