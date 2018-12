Ohne Impulse von der Wall Street kommt der Dax auch am Donnerstag zunächst nicht auf die Beine: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung weitere 1,4 Prozent niedriger auf 11 042 Punkte.

Seit dem Fehlausbruch über die Hürde von 11 400 Punkten am Montag nach dem G20-Gipfel und seiner kurzen Rally auf 11 566 Punkte rutschte er damit um gut 4,5 Prozent ab.

Auch in Asien blieben Aktien unter Druck. Nach der Feiertagspause vom Vortag zeichnet sich auch an der Wall Street ein weiterer Rutsch ab. Aktuell rechnen Broker mit weiteren anderthalb Prozent Verlust im Dow Jones Industrial , nachdem er am Dienstag bereits gut 3 Prozent verloren hatte.

Für weitere Mollstimmung bei Anlegern sorgt die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada - ein neuer Dämpfer für die Beziehungen zwischen Washington und Peking./ag/fba

ISIN DE0008469008

AXC0037 2018-12-06/07:31