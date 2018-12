Luterbach (awp) - Der Komponentenhersteller Schaffner hat im Geschäftsjahr 2017/18 (per 30.9.) das zweite Mal in Folge den Umsatz gesteigert und dabei einen neuen Rekordwert markiert. Auch der operative Gewinn nahm deutlich zu, allerdings wurde dieser von verschiedenen Faktoren etwas verzerrt. Der Reingewinn nahm wegen einer Anpassung im Zusammenhang mit der Änderung der Steuerpraxis in den USA unterproportional ...

