Der Dax dürfte am Donnerstag erneut tiefer starten. Banken und Broker erwarten das Börsenbarometer am Morgen 1,4 Prozent tiefer bei 11.042 Zählern. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,2 Prozent auf 11.200 Zähler nachgegeben. Seit dem Fehlausbruch über die Hürde von 11.400 Punkten am Montag nach dem G20-Gipfel und seiner kurzen Rally auf 11.

