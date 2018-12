Die britische Investmentbank HSBC hat Grenke anlässlich eines Interviews von Finanzvorstand Sebastian Hirsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 96 Euro belassen. Die Aussagen Hirschs, wonach langfristig mit einem deutlich niedrigeren Leasing-Wachstum gerechnet werde, seien vom Markt missverstanden worden, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der daraus resultierende Kurseinbruch biete potenziellen Anlegern nun eine günstige Einstiegschance. Thormann sieht den Wachstumsausblick des IT-Leasinganbieters als "in line" mit seiner Prognose an./edh/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A161N30