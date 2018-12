Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Neue Belastung für die US-chinesischen Handelsbeziehungen: In Kanada ist auf Betreiben der USA die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen und Smartphone-Herstellers Huawei festgenommen worden. Meng Wanzhou wurde am Wochenende in Vancouver festgenommen, wie das kanadische Justizministerium am Mittwoch mitteilte. "Die USA verlangen ihre Auslieferung." Angaben zu den Vorwürfen gegen Meng machte das Justizministerium nicht. Medienberichten zufolge verdächtigen die USA den Konzern, gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben. Die chinesische Botschaft in Ottawa protestierte scharf gegen Mengs Festnahme und sprach von einer schweren Verletzung der "Menschenrechte des Opfers". Huawei erklärte in einer ersten Reaktion, von keinem Fehlverhalten der Finanzdirektorin zu wissen. Die genauen Vorwürfe gegen Meng seien dem Konzern nicht bekannt. Die Nachricht von der Festnahme sorgt am Donnerstag an den asiatischen Börsen für starke Kursverluste. Auch der Future auf den S&P-500-Index liegt deutlich im Minus.

TAGESTHEMA II

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec steigt in den MDAX auf. Den Platz freimachen muss dafür CTS Eventim, die in den SDAX absteigen. Insgesamt beschloss die Börse folgende Änderungen in den Indizes, die zum 27. Dezember wirksam werden:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Carl Zeiss Meditec HERAUSNAHME - CTS Eventim + SDAX NEUAUFNAHME - Knorr-Bremse - Varta HERAUSNAHME - Baywa - DMG Mori

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresabschlussgespräch der Marke VW

Im Lauf des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) - bis

7.12., Hannover

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +227.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -54,02 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,2% gg Vq zuvor: -1,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 224.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,8 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 60,3 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:50 FR/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Gesamtvolumen von 3 bis 4 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Inflationsschutzanleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2049 im Volumen von 1,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.666,20 -1,31 Nikkei-225 21.501,62 -1,91 Schanghai-Composite 2.605,05 -1,69 DAX 11.200,24 -1,19 DAX-Future 11.197,50 0,26 XDAX 11.202,50 0,27 MDAX 23.175,70 -0,93 TecDAX 2.574,66 -1,67 EuroStoxx50 3.150,27 -1,22 Stoxx50 2.899,40 -1,53 Dow-Jones 25.027,07 -3,10 (Dienstag) S&P-500-Index 2.700,06 -3,24 (Dienstag) Nasdaq-Comp. 7.158,43 -3,80 (Dienstag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,01 -24

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 J. 0,27 0,27 -0,16 USA 2 Jahre 2,77 2,82 0,88 USA 10 Jahre 2,88 2,96 0,47 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,06 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter fallenden Kursen rechnen Händler am Donnerstag nach neuen Hiobsbotschaften im US-chinesischen Handelsstreit. Die am Vortag geschlossenen US-Börsen könnten ihre Talfahrt wieder aufnehmen, nachdem in Kanada auf Betreiben der USA die Tochter des Firmengründers des chinesischen Apple-Konkurrenten Huawei verhaftet wurde. Man schaue sich die Lage sehr genau an, sagt Stephen Innes, Leiter des Tradings bei Oanda in Singapur: "Die Nachricht ist sehr bedeutend, weil die US-Regierung versucht, ihre Alliierten zum Stopp des Gebrauchs von Huawei-Equipment wegen Sicherheitsbedenken zu bringen, und das belastet die Tech-Aktien". In Tokio, Schanghai und Hongkong geht es um bis zu 2,7 Prozent abwärts. Der Vorwurf an die Finanzchefin soll sich auf angebliche Verletzungen der Sanktionen gegen den Iran beziehen. Daneben stehen einige wichtige Konjunkturdaten als potenzielle Impulsgeber auf dem Terminkalender, so in Deutschland die Auftragseingänge und in den USA der ISM-Index für den Dienstleistungsbereich und der ADP-Index für den Arbeitsmarkt.

Rückblick: Schwach - Im Sog sehr schwacher US-Vorgaben, ausgelöst vom US-chinesischen Handelskonflikt und Rezessionsbefürchtungen, ging es abwärts. Die Stimmung sei schlecht, die Kaufbereitschaft gering, hieß es. Viele Investoren hätten 2018 abgehakt - was Aktien angehe. Von der Suche nach sicheren Häfen profitierten Bundesanleihen, wie in den USA zuletzt bereits die Treasurys. Gut hielt sich der Aktienmarkt in Mailand, der nur knapp im Minus schloss. Im Handel wurde auf Berichte verwiesen, wonach Italien Anstrengungen unternehme, auf die Haushaltsvorgaben aus Brüssel einzugehen. In Sachen Brexit schwelt derweil weiter die Sorge vor einem harten Ausstieg. Defensive Sektoren blieben erste Wahl. Aktien aus den Branchen Versorger und Telekommunikation hielten sich relativ gut. Verluste gab es dagegen bei Aktien aus konjunkturempfindlichen Branchen. Größere Verlierer waren Rohstoff- und Bauwerte. Die aktuell sinkenden Zinsen belasteten die Kurse im Versicherungssektor. Um 51 Prozent haussierten Thomas Cook nach den massiven Verlusten der Vortage nach einer Gewinnwarnung. Da das Unternehmen keine Kapitalerhöhung durchführen muss, sei der Kurs nach oben geschossen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Bayer standen mit dem Kapitalmarkttag im Fokus. Der Kurs legte um 0,4 Prozent zu. Das Ziel von 23 Milliarden Euro für den freien Cashflow zwischen 2019 und 2022 liege deutlich über den Erwartungen, hieß es. Evotec brachen um knapp 17 Prozent ein. "Aussagen zu möglichen Zukäufen belasten die Stimmung", sagte ein Händler. Zugleich habe Evotec von höheren Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gesprochen.

USA / WALL STREET (Dienstag, 4. Dezember)

Kursabsturz - Der Markt wertete mit einem Tag Abstand die Erleichterungsrally vom Vortag als ungerechtfertigt. Die Skepsis bezüglich der tatsächlichen Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit erhielt Nahrung durch Tweets von US-Präsident Donald Trump, in denen er seine Bereitschaft zur Eskalation äußerte. Für Schrecken sorgten daneben Signale vom Anleihenmarkt, die Rezessionsängste hervorriefen. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um weitere 5,6 Basispunkte auf 2,91 Prozent und zufleich verengte sich die Differenz zur Zweijahresrendite auf den niedrigsten Stand seit 2007. Diese Daten würden stark beachtet, denn jeder Rezession seit 1975 seien inverse Zinskurven vorausgegagen, hieß es. Hinzu kam auch noch der Absturz des Subindex Dow-Jones-Transportation-Average, der als Konjunkturindikator gilt. Der Index verlor 4,4 Prozent. Zu den besonders stark abverkauften Aktien gehörten Bankenwerte, weil für die Geldhäuser sowohl niedrige Zinsen als auch eine inverse Zinsstruktur ungünstig sind. Der Sektor verlor 4,7 Prozent. Daneben tendierten konjunkursensible Branchen wie Halbleiter (-5,2 Prozent), Automobile (-4,7 Prozent) oder Investitionsgüter (-4,5 Prozent) extrem schwach. Bei den prominenten Einzelwerten fielen Caterpillar um 6,9 Prozent und Boeing um 4,9 Prozent. Am oberen Ende des Kurstableaus rangierten eher defensive Branchen wie Versorger (+0,2 Prozent), Haushaltsgüter (-0,8 Prozent) und Lebensmittel (-1,5 Prozent).

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18.01 Uhr EUR/USD 1,1334 -0,1% 1,1348 1,1350 EUR/JPY 127,88 -0,4% 128,40 128,39 EUR/CHF 1,1302 -0,2% 1,1319 1,1324 EUR/GBR 0,8920 +0,1% 0,8911 0,8904 USD/JPY 112,82 -0,3% 113,15 113,11 GBP/USD 1,2705 -0,2% 1,2735 1,2747

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.