Der Kundenandrang zu Weihnachten überdeckt, dass viele Einkaufscenter ihre beste Zeit hinter sich haben. Droht eine Entwicklung wie in den USA, wo viele Malls zu Konsumruinen werden?

Jeden Tag geht Alexander Otto einmal bummeln. Er schlendert dann durch sein Alstertal Einkaufszentrum im Hamburger Nordosten. Mal kurz einen Happen essen, mal eben was besorgen. Oder, so wie an diesem Donnerstagmittag: schauen, wie die Geschäfte so laufen.

Alexander Otto, Spross der gleichnamigen Hamburger Handelsdynastie und mit seiner Firma ECE Europas Marktführer bei Entwicklung, Betrieb und Vermietung von Einkaufszentren, schlüpft durch den Eingang und postiert sich an den Rolltreppen. Von hier aus kann er nicht nur ins Erdgeschoss gucken, sondern auch ins obere und untere Stockwerk. Gut besucht, so wenige Wochen vor Weihnachten, stellt Otto fest. Der Apple Store: "ein großer Magnet". Auch beim Elektroauto-Pionier Tesla, den es hier seit gut einem Jahr gibt: ordentlich was los.

Das Lächeln verschwindet aus Ottos Gesicht als er die Modemeile passiert. Der Boss-Laden: leer. Marco Polo: leer. Tom Tailor: leer. "Es ist unheimlich schwer für viele Textilhändler, mit den Angeboten aus dem Internet zu konkurrieren", sagt er.

Nicht nur für Textilhändler. Die Shoppingcenter-Landschaft in Deutschland verändert sich gerade dramatisch. Elektronikhändler wie Media Markt und Saturn, die Parfümeriekette Douglas oder der Buchhändler Thalia müssen auf das Abwandern der Kunden ins Internet reagieren. Sie drosseln ihre Expansionspläne, verzichten auf Fläche oder schließen Läden. Branchengrößen wie Ottos ECE, die Deutsche Euroshop und das internationale Schwergewicht Unibail-Rodamco-Westfield zwingt das, radikal umzusteuern.Jahrelang schien die Nachfrage nach Ladenflächen in ihren Centern keine Grenzen zu kennen, die Mieteinnahmen sprudelten. Jetzt aber "sind die Goldgräberzeiten vorbei", konstatiert Centerexperte Marco Atzberger vom EHI Retail Institute in Köln. Manch Handelsmanager diagnostiziert gar eine "akute Blasengefahr".

Dennoch steigt die Zahl der Center hierzulande weiter an. Zwar nicht mehr in jenem atemberaubenden Tempo wie nach der Wiedervereinigung, als reihenweise neue Areale hochgezogen wurden. Doch nach wie vor sei in der Branche "kontinuierliches Wachstum" zu verzeichnen, sagt Atzberger. Ende 2018 werden fünf neue Standorte die EHI-Statistik zieren. 2019 sind zehn zusätzliche Center geplant. 2020 wird es knapp 500 Einkaufszentren in Deutschland geben.Wer aber braucht die eigentlich, wenn immer mehr Kunden lieber bei Amazon und Zalando bestellen, als sich durch die Passagen zu shoppen? Droht am Ende eine Entwicklung wie in den USA, wo Malls reihenweise zu Konsumruinen verwaisen?

Potemkin'sche EinkaufskulisseMit weihnachtlicher Glitzerdeko und wattig-wohliger Lautsprechermusik mögen die Centerbetreiber gerade wieder ein wenig Budenzauber versprühen. Vielerorts aber herrscht dennoch Tristesse. So wie im Düsseldorfer Stadtteil Bilk, wo vor zehn Jahren die "Arcaden" mit über 100 Shops auf drei Ebenen eröffneten. Inzwischen stehen mehr als ein Dutzend Läden leer, Plakate mit den Innenansichten anderer Geschäfte zieren ihre Schaufenster und sorgen für eine Potemkin'sche Shoppingkulisse. Nach Angaben des Betreibers ist das gewollt. Die Arcaden seien ein erfolgreiches Nachbarschaftscenter, das sich "in einer Revitalisierungsphase" befände. Im ersten Schritt würde der Mietermix optimiert, im zweiten will man Vorplatz und Fassade erneuern.

Wie in Düsseldorf verschönern derzeit viele Investoren ihre Einkaufsmalls. Ob sich der Einsatz wirklich lohnt, bleibt abzuwarten. Vieles spricht dafür, dass es nur ein letzter Versuch ist. Zu schnell wandelt sich der Markt, zu gravierend sind die Probleme der Mieter.

Vor allem der Modehandel schwächelt. Gleich reihenweise taumelten Shirts-und-Shorts-Anbieter in die Pleite. In diesem Jahr gab die Sommerhitze den angeschlagenen Händlern den Rest, sie haben nun das Sparen zur Kerndisziplin erkoren. Von "tiefen Einschnitten" ist etwa bei der westfälischen Modekette Gerry Weber die Rede. Auch Esprit und Tom Tailor, Standardmieter in vielen Malls, mustern unrentable Shops aus. Insgesamt ...

