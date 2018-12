Der "Höhle der Löwen"-Investor beteiligt sich an der Saarbrücker Energiespeicher-Firma. Deren Produkt: Container, die Sonnen- und Windenergie speichern und in Strom, Wärme und Kälte umwandeln können.

"Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen hat sich mit seiner Firma Freigeist am Saarbrücker Energiespeicher-Unternehmen Kraftblock beteiligt. Das bestätigten Thelen und Kraftblock-Gründer Martin Schichtel im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.

"Sonnen- und Windenergie kann häufig nicht gespeichert, werden, weil die Stromnetze überlastet sind. Kraftblock kann das Thema grüne Energie weltweit voranbringen und zu einem Unternehmen werden, das Milliardenumsätze macht", sagte Thelen der WirtschaftsWoche.

Kraftblock will im kommenden Jahr Energiespeicher-Module auf den Markt bringen, die Temperaturen bis zu 1300 Grad speichern können. Die Module, vergleichbar mit Containern, gibt es in drei Größen, die alle 2,30 breit und 2,50 tief sind und sich nur in der Länge - drei, sechs und zwölf Meter - ...

