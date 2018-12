Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) verabschiedet sich von der Beteiligung an Crowdhouse. Nachdem die Bank mit ihrer Beteiligung einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau am Zürcher Fintech-Unternehmen geleistet habe, werde der Anteil nun an bestehende Aktionäre verkauft, teilte die LUKB am Donnerstag mit. Crowdhouse bereite sich für den nächsten Wachstumsschritt vor und führe zurzeit "intensiv Gespräche mit verschiedenen strategischen Investoren".

Die LUKB hatte sich gemäss den Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...