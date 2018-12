Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-06 / 08:00 *Instone Real Estate wächst in Leipzig - Neuer Standort und erfolgreiche Fertigstellungen* *- *_Wohnentwickler bezieht neuen Bürostandort für zukünftiges Wachstum_ _- Planmäßige Fertigstellung und Wohnungsübergaben bei den Projekten Heeresbäckerei, Mühlenwerke Stahmeln und im Königsbau in den ehemaligen Bleichert Werken _ *Essen/Leipzig, den 6. Dezember 2018: *Instone Real Estate, einer der führenden Wohnentwickler in Deutschland, hat am Standort Leipzig neue Büroräumlichkeiten bezogen. Damit legt das Unternehmen den Grundstein für weiteres dynamisches Wachstum in der Region. Torsten Kracht, CSO der Instone Real Estate, kommentiert: "Leipzig bietet aufgrund seiner zunehmenden Attraktivität und Wirtschaftskraft viel Potenzial für zukünftige Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Standort in der Karl-Heine-Straße hervorragend aufgestellt sind, um auch in Zukunft attraktiven Wohnraum für die Region zu schaffen." Kracht fügt hinzu: "Auch aus personeller Sicht bietet der neue Niederlassungssitz optimale Voraussetzungen für unser weiteres Wachstum. Instone ist ein attraktiver Arbeitgeber für alle, die unsere Städte mit verantwortungsvollem Wohnungsbau aktiv mitgestalten wollen." Derzeit befinden sich mehr als 500 Wohnungen im Bau des Wohnentwicklers in Leipzig und Halle. Aktuell wurden drei Projekte beziehungsweise Bauabschnitte der Instone Leipzig fertiggestellt und befinden sich kurz vor der Übergabe an die neuen Eigentümer: In der Heeresbäckerei, dem derzeit größten Wohnungsbauvorhaben in Leipzig, wird mit 60 Wohneinheiten ein großer Teil des ersten Bauabschnittes übergeben. Insgesamt entstehen auf dem etwa 36.500 Quadratmeter großen Areal 347 Wohnungen, davon 245 im denkmalgeschützten Altbau und 102 im Neubau, verteilt auf fünf Bauabschnitte. Die Fertigstellung des Wohnquartiers ist bis Ende 2019 vorgesehen. Ebenfalls in Leipzig-Gohlis wurde der sogenannte Königsbau in den ehemaligen Bleichert Werken, ein Bauwerk aus dem Jahr 1888, von Instone sorgfältig revitalisiert. Die insgesamt 46 Wohneinheiten werden noch im Dezember dieses Jahres übergeben, sodass ab März 2019 die ersten Mieter ihre neue Wohnung beziehen können. Bereits Ende Dezember 2018 wird Instone ein weiteres Denkmalschutzobjekt in Leipzig einer neuen Nutzung zuführen: Die Mühlenwerke in Stahmeln, Baujahr 1896, wurden aufwändig saniert, wobei 68 attraktive Wohnungen entstanden sind. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind über 320 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. September 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone Real Estate 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,6 Milliarden und mehr als 8.900 Einheiten. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Franziska Jenkel Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-61 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group AG 2018-12-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group AG Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: DE000A2NBX80 WKN: A2NBX8 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 754999 2018-12-06

