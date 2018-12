DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Neue Belastung für die US-chinesischen Handelsbeziehungen: In Kanada ist auf Betreiben der USA die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen und Smartphone-Herstellers Huawei festgenommen worden. Meng Wanzhou wurde am Wochenende in Vancouver festgenommen, wie das kanadische Justizministerium am Mittwoch mitteilte. "Die USA verlangen ihre Auslieferung." Angaben zu den Vorwürfen gegen Meng machte das Justizministerium nicht. Medienberichten zufolge verdächtigen die USA den Konzern, gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben. Die chinesische Botschaft in Ottawa protestierte scharf gegen Mengs Festnahme und sprach von einer schweren Verletzung der "Menschenrechte des Opfers". Huawei erklärte in einer ersten Reaktion, von keinem Fehlverhalten der Finanzdirektorin zu wissen. Die genauen Vorwürfe gegen Meng seien dem Konzern nicht bekannt. Die Nachricht von der Festnahme sorgt am Donnerstag an den asiatischen Börsen für kräftige Kursverluste.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +227.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -54,02 Mrd USD 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,2% gg Vq zuvor: -1,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 224.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,8 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 60,3 Punkte 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.667,30 -1,27% Nikkei-225 21.501,62 -1,91% Hang-Seng-Index 26.032,37 -2,94% Kospi 2.068,69 -1,55% Schanghai-Composite 2.609,24 -1,53% S&P/ASX 200 5.657,70 -0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein Paukenschlag in Kanada setzt die Börsen in Asien unter Druck und belastet auch den US-Aktienterminmarkt: Die Finanzchefin des chinesischen Mobiltelefonherstellers Huawei, Meng Wanzhou, ist bereits am Samstag in Kanada auf Betreiben der USA verhaftet worden, die Meldung wurde aber erst jetzt verbreitet. Die Amerikaner werfen ihr die Verletzung der Iran-Sanktionen vor, es droht ihre Auslieferung an die USA. Dies seien keine guten Veraussetzungen, den Handelskonflikt zu lösen, heißt es. Technologiewerte und solche mit Bezug zum Telekommunikationssektor stehen in der gesamten Region besonders unter Druck. In Tokio knickte der Technologiesektor um rund 3 Prozent ein. Nintendo und Softbank gaben jeweils über 4 Prozent nach. Abgabedruck kommt auch vom Devisenmarkt, wo der Yen seiner Reputation als "Fluchtwährung" in unsicheren Zeiten gerecht wird und stärker zulegt. In Hongkong führen ebenfalls Technologietitel die Verliererliste an. Tencent sinken um 3 Prozent, AAC, ZTE und Sunny Optical sogar um 5 Prozent und mehr. Nur wenig besser sieht es im chinesischen Kernland aus. Auch in Südkorea stehen Technologietitel ganz oben auf den Verkaufslisten, Samsung fallen um 2 Prozent und SK Hynix um 2,6 Prozent. In Australien hat der Leitindex mit leichten Abgaben geschlossen, allerdings spielen Technologieaktien in diesem Index auch keine Rolle - das gilt auch für die moderaten Abschläge in Neuseeland. In Sydney schießen Asaleo Care um über 45 Prozent in die Höhe. Anleger zeigen sich begeistert, dass der Konzern sein australisches Geschäft mit Taschentüchern veräußert.

US-NACHBÖRSE

Aufgrund des Trauertages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush hat am Mittwochabend kein nachbörslicher Aktienhandel stattgefunden. Allerdings werden Synopsys bereits vorbörslich gehandelt, nachdem das Software-Unternehmen am Vorabend Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Diese zeigten ein Nettoergebnis über Markterwartung - allerdings getrieben von Steuereffekten. Vorbörslich fällt der Kurs um 3,7 Prozent.

Hewlett Packard haben derweil am Dienstagabend um 1,7 Prozent nachgegeben. Das Technologieunternehmen rutschte aufgrund von Steuereffekten in die roten Zahlen. Guidewire Software büßten 6,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Ausblick auf das Gesamtjahr gesenkt hatte. Zscaler stiegen um 1 Prozent. Das Cloud-Sicherheitsunternehmen verzeichnete einen geringeren Verlust bei einem um 59 Prozent gestiegenen Umsatz. Die Markterwartungen wurden damit übertroffen. Ollie's Bargain Outlet verloren 5,5 Prozent, obwohl der Einzelhändler ein Ergebnis über den Markerwartungen vorgelegt und seinen Ausblick angehoben hatte. Angesichts eines Anstiegs der Aktie um über 70 Prozent seit Jahresbeginn könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, so Marktbeobachter.

WALL STREET (Dienstag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.027,07 -3,10 -799,36 1,25 S&P-500 2.700,07 -3,24 -90,30 0,99 Nasdaq-Comp. 7.158,43 -3,80 -283,09 3,69 Nasdaq-100 6.795,21 -3,78 -266,92 6,23 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.127 Mio 981 Mio Gewinner 498 2.204 Verlierer 2.543 794 Unverändert 39 59

Kursabsturz - Die Teilnehmer sahen die Erleichterungsrally vom Vortag als ungerechtfertigt an. Die Skepsis erhielt Nahrung durch Tweets von US-Präsident Donald Trump, in denen er seine Bereitschaft zur Eskalation in dem Handelskonflikt mit China äußerte. Zudem sandte der Anleihemarkt negative Signale. Hinzu kam auch noch der Absturz des Dow Jones Transportation Average, der als guter Konjunkturindikator gesehen wird. Der Index verlor 4,4 Prozent. Zu den besonders stark abverkauften Aktien gehörten Bankenwerte, für die sowohl niedrige Zinsen als auch eine inverse Zinsstruktur unattraktiv sind. Der Sektor verlor 4,7 Prozent. Daneben tendierten konjunkursensible Branchen wie Halbleiter (-5,2 Prozent), Transport (-4,4 Prozent), Automobile (-4,7 Prozent) oder Investitionsgüter (-4,5 Prozent) schwach. Unter letzteren fielen Caterpillar um 6,9 Prozent und Boeing um 4,9 Prozent. Am anderen Ende des Kurstableaus rangierten die defensiven Branchen wie Versorger (+0,2 Prozent) sowie Haushaltsgüter (-0,8 Prozent) und Lebensmittel (-1,5 Prozent).

US-ANLEIHEN (Dienstag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,80 -1,6 2,82 159,7 5 Jahre 2,79 -3,2 2,82 86,3 7 Jahre 2,84 -3,9 2,88 59,6 10 Jahre 2,91 -5,6 2,97 46,8 30 Jahre 3,17 -8,4 3,25 10,1

Signale vom Anleihenmarkt sorgten für Schrecken. Die Zehnjahresrendite, die am Vortag erstmals seit September unter 3 Prozent gefallen war, sackte weiter ab. Sie reduzierte sich um weitere 5,6 Basispunkte auf 2,91 Prozent. Teilnehmer führten die festen Kurse auf die steigenden Sorgen über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaftt zurück. Zugleich hat sich die Differenz zwischen der Zwei- und der Zehnjahresrendite auf den niedrigsten Stand seit 2007 verengt. Die Rendite zweijähriger Staatstitel übertrifft bereits die der fünfjährigen. Diese Daten werden von den Anlegern stark beachtet, denn jeder Rezession seit 1975 gingen inverse Zinskurven voraus, also Zweijahresrenditen, die die der zehnjährigen Titel übertrafen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1335 -0,1% 1,1348 1,1330 -5,7% EUR/JPY 127,89 -0,4% 128,40 128,08 -5,5% EUR/GBP 0,8914 +0,0% 0,8911 0,8910 +0,3% GBP/USD 1,2715 -0,2% 1,2735 1,2717 -6,0% USD/JPY 112,85 -0,3% 113,15 113,04 +0,2% USD/KRW 1120,25 +0,6% 1113,13 1113,59 +5,0% USD/CNY 6,8860 +0,4% 6,8567 6,8684 +5,8% USD/CNH 6,8918 +0,5% 6,8608 6,8675 +5,8% USD/HKD 7,8127 -0,0% 7,8137 7,8074 -0,0% AUD/USD 0,7226 -0,6% 0,7270 0,7294 -7,6% NZD/USD 0,6873 -0,4% 0,6898 0,6923 -3,2%

In einem ruhigen Geschäft bewegte sich im Euro-Dollar-Paar wenig. Wie am Vorabend stand der Euro zuletzt bei rund 1,1350. Bewegung gab es im kanadischen Dollar. Dieser litt unter Aussagen der Zentralbank über eine nachlassende Wirtschafstdynamik im vierten Quartal und gab um 0,8 Prozent zum US-Dollar nach. Sehr stark zeigt sich der Yen im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag. Er dürfte von seinem Ruf als sicherer Hafen profitieren, nachdem die von den USA initiierte Festnahme der Huawei-Finanzchefin (s.o.) an den ostasiatischen Börsen für starke Kursverluste gesorgt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,25 52,89 -1,2% -0,64 -9,5% Brent/ICE 60,90 61,56 -1,1% -0,66 -3,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 02:01 ET (07:01 GMT)

Die Ölpreise bewegten sich im unmittelbaren Vorfeld des Treffens der Opec-Länder und anderer Produzenten wie Russland volatil. Ölbullen hoffen auf Beschlüsse zur Senkung der Produktion, wie sie von Saudi-Arabien und Russland bereits grob verabredet sind. Aussagen der Ölminister aus Oman und Kuwait unterfütterten diese Erwartungen. Am Abend in Europa lag der Brentpreis nach einem launische Auf und Ab 0,8 Prozent höher bei 62,56 Dollar je Barrel. Seitdem geben die Preise aber wieder deutlicher nach. Belastend wirkt das weiter hohe Ölangebot, zuletzt dokumentiert durch einen sehr starken Anstieg der Öllagerrvorräte, mitgeteilt vom US-Branchenverband API. Im Tagesverlauf am Donnerstag werden die offiziellen Daten mitgeteilt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.236,16 1.237,33 -0,1% -1,17 -5,1% Silber (Spot) 14,41 14,51 -0,7% -0,10 -14,9% Platin (Spot) 792,70 801,00 -1,0% -8,30 -14,7% Kupfer-Future 2,74 2,77 -1,2% -0,03 -18,4%

Nach seinem jüngsten Höhenflug tendierte der Goldpreis seitwärts. Teilnehmer rechnen damit, dass das Edelmetall in nächster Zeit angesichts diverser politischer und wirtschaftlicher Unsicherheitsfaktoren seinem Status als sicherer Hafen profitieren könnte. Auch die sinkenden Zinsen spielten dem Gold in die Hände. Die Experten der Commerzbank sehen den Preis Ende 2019 bei 1.350 Dollar je Feinunze, das ist ein Plus von 9 Prozent. Am Mittwoch tendierte der Preis kaum verändert bei 1.238 Dollar.

MELDUNGEN DES VORTAGES

BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiterhin robust. Die meisten der zwölf Distrikte der Federal Reserve meldeten für den Zeitraum von Mitte Oktober bis in den späten November ein moderates Wirtschaftswachstum, wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" hervorgeht. Dallas und Philadelphia wiesen ein langsameres Wachstum im Vergleich zum vorherigen Bemessungszeitraum auf. St. Louis und Kansas City meldeten lediglich ein marginales Wachstum. Arbeitskräfte sind nach wie vor gefragt.

INNENPOLITIK USA

Mit einem Staatsakt haben die USA Abschied von ihrem verstorbenen früheren US-Präsidenten George H.W. Bush genommen. An der Trauerfeier am Mittwoch in der Nationalen Kathedrale in Washington nahmen Staatenlenker aus aller Welt teil, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Okt Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,3% (PROG: +0,3%)

OPEC-TREFFEN

Das Opec-Mitgliedsland Iran will nach den Worten seines Ölministers Bijan Zanganeh bei einer Produktionskürzung durch das Ölförderkartell und dessen Koalitionspartner außen vor bleiben. Die Opec-Mitgliedsländer hatten sich im Vorfeld des offiziellen Treffens zusammen mit Nicht-Opec-Mitgliedern wie Russland darauf verständigt, eine entsprechende Empfehlung auszusprechen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK KUBA

Die kubanische Regierung verzichtet teilweise auf geplante Regelverschärfungen für den Privatsektor. Arbeitsministerin Margarita Gonzalez räumte am Mittwoch ein, dass die 20 im Juli veröffentlichten Gesetze bei Privatunternehmern Sorgen ausgelöst hätten. Einige der Gesetze, die am Freitag in Kraft treten sollen, würden deswegen abgeändert.

HUDSON'S BAY

Der kanadische Kaufhauskonzern Hudson's Bay steckt bei steigenden Erlösen im dritten Geschäftsquartal immer noch tief in der Verlustzone. Nachdem der Konzern sein Europageschäft um die Warenhauskette Kaufhof mit Vollzug Ende November in ein Joint Venture mit Karstadt-Eigentümer Signa eingebracht hat, rückt er nun sein Nordamerika-Geschäft in den Fokus. "Der jüngste Abschluss der Transaktion in Europa erlaubt es uns nun, uns auf unser nordamerikanisches Geschäft zu konzentrieren", sagte CEO Helena Foulkes.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 02:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.