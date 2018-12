Zürich - Viele europäische Städte müssen schnell für bessere Luft sorgen. Dabei setzen Kommunen immer öfter auf die Brennstoffzellentechnologie, die bei ihren Fahrzeugflotten, Wärmeerzeugungs- sowie Industrieprozessen eine emissionsfreie Alternative bietet. Antriebs- und Kraftstoff ist dabei der Wasserstoff. So wollen laut einer aktuellen Studie von Roland Berger ca. 90 europäische Städte in den kommenden fünf Jahren rund 1,8 Milliarden Euro in diese Zukunftstechnologie investieren. Während die notwendige Infrastruktur aufgebaut wird, hinkt vor allem die Autoindustrie noch hinterher: Es fehlt an verfügbaren Fahrzeugen."Gerade in Europa ist in den vergangenen Jahren viel Geld in die Batterietechnologie geflossen", erklärt Yvonne Ruf, Partner von Roland Berger. "Die Brennstoffzelle führte lange wegen geringer Nachfrage ein Schattendasein. Wir erleben derzeit allerdings eine Art Renaissance für die Brennstoffzelle." Yvonne Ruf zählt zu den Autoren der Studie "Fuel Cells and Hydrogen for Green Energy in European Cities and Regions", die Roland Berger im Auftrag des The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH) erstellt hat.Position Schweiz"Zwar wurde das Konzept der Brennstoffzelle 1838 in der Schweiz erfunden, in der Anwendung hat es sich hierzulande jedoch auf Grund fehlender Fahrzeuge, zu hoher Kosten und nur einer sehr geringsten Anzahl Tankstellen noch nicht durchgesetzt. Dies soll nun durch den Förderverein H2 Mobilität Schweiz geändert werden, in dem sich insbesondere Tankstellenbetreiber zur Förderung der Brennstoffzelle zusammengeschlossen haben", sagt Sven Siepen, Partner und Automotive-Experte bei Roland Berger in Zürich.Europas ...

