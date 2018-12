Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Oktober etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert. Ohne Großaufträge betrug der Anstieg ebenfalls 0,3 Prozent. Allerdings wurde der zunächst für September gemeldete Anstieg von 0,3 Prozent auf 0,1 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritten die Bestellungen im Oktober arbeitstäglich bereinigt um 2,7 (September: minus 2,6) Prozent.

Der Auftragseingang aus dem Inland sank im Oktober gegenüber dem Vormonat um 3,2 (plus 2,8) Prozent, die Auslandsaufträge erhöhten sich dagegen um 2,9 (minus 1,9) Prozent. Die Nachfrage nach Vorleistungsgütern stieg um 0,8 (minus 1,2) Prozent und die nach Investitionsgütern um 0,4 (plus 0,6) Prozent, während die nach Konsumgütern um 1,7 (plus 1,1) Prozent zurückging.

December 06, 2018

