So plane das Unternehmen etwa, eine zweite Phase-II-Studie zur Behandlung des multiplen Myeloms, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag von Molecular Partners hiess.So soll einer der wichtigsten Produktkandidaten, MP0250, in einer zweiten, ergänzenden Studie bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...