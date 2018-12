Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-06 / 08:18 *RIB Software SE (RIB) schließt dreijährigen MTWO Vertrag - vergleichbar einem Phase-II-Auftrag (Nr. 25/2018) - mit Hathaway Dinwiddie ab * Memphis, Tennessee, 06. Dezember 2018. RIB Software SE, weltweit führender Anbieter von 5D Building Information Modelling (BIM) Technologie, hat einen strategischen Dreijahresvertrag, vergleichbar einem Phase-II-Auftrag, mit Hathaway Dinwiddie dem langjährigen kalifornischen Anbieter von Generalunternehmer-, Projektplanungs- und Baumanagementleistungen, abgeschlossen. Hathaway Dinwiddie's Implementierung der Cloud-basierten, virtuell-physischen Planungslösung von MTWO beginnt sofort. Das Hathaway Dinwiddie-Team erwartet von dieser neu erworbenen Lösung, die auf der Microsoft Azure Cloud läuft, eine bessere Unterstützung des "Precision Planning" Ansatzes von Hathaway Dinwiddie für die Projektabwicklung, der einen ausgefeilten BIM-Ansatz beinhaltet. "Unser Kauf der MTWO-Plattform ermöglicht, unsere Vision fortzusetzen, die fortschrittlichsten Werkzeuge für die Planung und Ausführung komplexer und herausragender Projekte bereitzustellen", sagte John Cowles, Senior Vice President und Preconstruction Manager bei Hathaway Dinwiddie. "Mit MTWO haben wir eine ganz neue Cloud-basierte Lösung gefunden, die unseren aktuellen modellbasierten Kalkulations- und Planungsworkflow erweitert. Diese Software wird uns ermöglichen, unsere aktuellen Arbeitsabläufe weiterzuentwickeln, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Wir werden bestens vorbereitet sein für die nächste Generation von Kalkulatoren, Planern und Bauherren." Die Mission von Hathaway Dinwiddie ist es, "der bevorzugte Bauherr in punkto Termintreue und hervorragender Qualität zu sein", und sie haben in den vergangenen 100 Jahren in der Branche einige Erfolge mit diesem Anspruch erzielt. Dennoch erwarten die Führungskräfte von RIB Americas mit MTWO - der ersten vertikalen Cloud für die Immobilien- und Bauindustrie - ein beispielloses Wachstum von Hathaway Dinwiddie. "MTWO ist die ideale Technologielösung für Generalunternehmer in einer Zeit, in der Bauleiter eine Denkweise für die Digitalisierung haben müssen", sagte Mickey Carr, CEO von RIB Americas. "Unser neuer Partner Hathaway Dinwiddie ist führend im virtuellen bis physischen Planungs- und Bauprozess und wir glauben, dass die Cloud-basierte, voll integrierte 5D-Plattform MTWO von RIB einen Mehrwert schaffen und ein kontinuierliches Geschäftswachstum für die kommenden Jahre ermöglichen wird." *Über Hathaway Dinwiddie* Hathaway Dinwiddie feierte 2011 sein 100-jähriges Bestehen in Kalifornien. Hathaway Dinwiddie konzentriert sich auf den kalifornischen Markt und ist bekannt für den Bau vieler der legendären Gebäude des Staates. Hathaway Dinwiddie, das in den USA ständig unter den ENR Top 100 Generalunternehmern rangiert, bietet Generalunternehmungs-, Projektplanungs- und Managementdienstleistungen in den dynamischsten Märkten Kaliforniens an. Sie haben den führenden Unternehmen und Institutionen des Landes geholfen, wegweisende Strukturen und hochwertige Innenräume in Südkalifornien, der San Francisco Bay Area und dem Silicon Valley zu entwickeln. Erfahren Sie mehr und arbeiten Sie mit uns zusammen unter hdcco.com. *Über die RIB Gruppe* Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. Das Flaggschiffprodukt iTWO 4.0 ist die weltweit erste 5D BIM Enterprise Cloud-Lösung mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit 1000 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 