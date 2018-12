Treffender kann man es nicht beschreiben. Selbst in der Finanzkrise 2008/2009 waren die Geschäfte des Unternehmens in keiner Weise tangiert. Ca. 4/5 des Umsatzes fährt man mit Photofinishing ein. Hierher gehören z.B. die Fotobücher, die in der Adventszeit von Kunden erstellt werden. Unabhängig davon gelang Cewe aber auch eine kontinuierliche Steigerung seiner Marge in diesem Geschäftssegment: Von 7,8 % im Jahr 2010 auf 11,9 % 2017. An Cewes Lage wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern, dennoch ist die Aktie unter Druck. Ab jetzt unter Beobachtung mit Kauflimit bei 65 €.



