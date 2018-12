NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN EINER RECHTSORDNUNG, IN DER DIES EINEN VERSTOSS GEGEN DIE EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE.

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ("Takeda") gab heute die Ergebnisse der Aktionärsabstimmung auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung ("EGM") zur empfohlenen Übernahme von Shire plc ("Shire") ("die Übernahme") bekannt.

Der Vorschlag von Takeda, die Entscheidung über die Angebotsbedingungen für die Ausgabe der zur Durchführung der geplanten Übernahme erforderlichen neuen Takeda-Aktien an das Takeda-Board zu delegieren, wurde wie ursprünglich vorgeschlagen mit mindestens 88 Prozent* der für diesen Vorschlag ausgeübten Stimmen angenommen. Damit ist die für die Durchführung der Übernahme erforderliche Zustimmung der Takeda-Aktionäre erfüllt.

"Wir freuen uns, dass unsere Aktionäre unsere Übernahme von Shire nachdrücklich unterstützt haben", so Christophe Weber, President und Chief Executive Officer von Takeda. "Nachdem die Zustimmung der Aktionäre eingeholt wurde, freuen wir uns darauf, die Übernahme in den kommenden Wochen abzuschließen, um ein wettbewerbsfähigeres, agileres, hochprofitableres und damit widerstandsfähigeres Unternehmen zu schaffen, das bereit ist, hochinnovative Medikamente und transformative Versorgung für Patienten auf der ganzen Welt zu liefern."

Die Übernahme gilt weiterhin vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Shire im Rahmen der Versammlungen, die voraussichtlich später heute stattfinden werden, und der Genehmigung des Shire-Arrangements durch das Gericht in Jersey in einer Anhörung, die voraussichtlich am 3. Januar 2019 stattfinden wird. Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Zustimmungen der Shire-Aktionäre und der Genehmigung des Vergleichsplans durch das Gericht in Jersey wird erwartet, dass der Abschluss der Übernahme am 8. Januar 2019 erfolgen wird.

Darüber hinaus wurde auch der Vorschlag von Takeda, drei der bestehenden externen Direktoren von Shire (nämlich Ian Clark, Olivier Bohuon und Steven Gillis) mit Wirkung ab Abschluss der Transaktion in das Takeda-Board zu berufen, wie ursprünglich vorgeschlagen (diese Direktoren sind dann externe Direktoren und "Direktoren, die keine Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses sind"). Jede dieser Berufungen wurde mit mindestens 87 Prozent* der für diesen Vorschlag ausgeübten Stimmen genehmigt.

Takeda ist dabei, die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung auszuwerten und geht von einer unverzüglichen Veröffentlichung der endgültigen Abstimmungsergebnisse aus.

* Hinweis: Diese Zahl wird auf der Grundlage der Anzahl der für den Vorschlag ausgeübten Stimmen als Prozentsatz der ungefähren Anzahl der für diesen Vorschlag ausgeübten Gesamtstimmen dargestellt (in jedem Fall, soweit diese Zahlen zum Zeitpunkt dieser Ankündigung vernünftigerweise ermittelt werden konnten).

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie, neurowissenschaftliche Therapiebereiche sowie Impfstoffe. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie die Präsenz von Takeda auf aufstrebenden Märkten sind Takedas aktuelle Wachstumsmotoren. Etwa 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit Takedas Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com/newsroom/.

