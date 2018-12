Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1,1311 USD) arbeitet der Euro im Vergleich zum US-Dollar aktuell an einer Stabilisierung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So habe sich zuletzt der Rutsch unter das Augusttief bei 1,1297 USD - und damit auf ein neues Jahrestief (1,1213 USD) - als nicht nachhaltig erwiesen. ...

