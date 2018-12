Zürich - Das führende Fintech-Unternehmen Avaloq und METACO*, ein Spezialist für Infrastrukturen zur Aufbewahrung von Krypto-Vermögenswerten, sind eine Innovationspartnerschaft mit Gazprombank (Switzerland) Ltd, einer Schweizer Bank, eingegangen, um eine integrierte Lösung für Krypto-Vermögenswerte zu entwickeln. Das Ziel der Produktinnovation ist es, Banken und Vermögensverwaltern eine vollständig integrierte Lösung für die Verwaltung von Kundenportfolios über alle Anlageklassen hinweg, einschliesslich Kryptowährungen, bereitzustellen. Gazprombank (Switzerland) Ltd, die bereits Kundin von Avaloq ist, verfolgt das Ziel, ihren Kunden bis Mitte 2019 Dienstleistungen für Kryptowährungen bereitzustellen.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit werden für die neue Lösung entscheidend sein. Im Rahmen der Lösung wird SILO, eine Lösung zur Verwaltung und Verwahrung von Krypto-Vermögenswerten von METACO, nahtlos in die Avaloq Banking Suite integriert. Durch die neue Lösung werden Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten und -Währungen so einfach wie Transaktionen mit traditionellen Vermögenswerten. Damit können Bank- und Vermögensverwaltungskunden Krypto-Vermögenswerte und -Währungen kaufen, verkaufen und übertragen. Ihre Positionen werden dabei in einer konsolidierten Übersicht mit allen anderen Vermögenswerten in ihrem Portfolio angezeigt, ohne dass die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten oder privaten Schlüsseln erforderlich wäre.

METACO hat marktführende, hochwertige kryptografische Lösungen entwickelt, die vollständig in die Kernprozesse einer Bank integriert werden können, sowie SILO, die hochsichere Lösung für die Aufbewahrung von Krypto-Vermögenswerten für institutionelle Kunden. Mit HSM (Hardware Security Module) von METACO wird eine militärische Sicherheitslösung zur Aufbewahrung von privaten Schlüsseln sowie zur Verwaltung von Wallets und Verfahren bereitgestellt. Die ...

