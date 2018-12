Bernstein Research hat das Kursziel für Vodafone in einem Ausblick auf 2019 von 215 auf 235 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im neuen Jahr sollten Investoren im europäischen Telekombereich die Aktien von Vodafone, Liberty Global und der Deutschen Telekom in ihren Portfolios haben, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allgemein gehe es 2019 um den neuen Mobilfunkstandard 5G und die Eigentumsverhältnisse an der Telekom-Infrastruktur. Vodafone stehe zudem der Wendepunkt hinsichtlich der operativen Entwicklung bevor. Auch könnten die Briten von großformatigen Zukäufen profitieren./ck/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-12-06/09:10

ISIN: GB00BH4HKS39