Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Weil der Essenslieferant den Schwerpunkt auf den Ausbau von Marktanteilen lege, dürften sich die Margen nicht so schnell verbessern wie am Markt erwartet, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl Datum der Analyse: 06.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2E4K43