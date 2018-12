Aus Sicht der technischen Analyse durchläuft der DAX seit dem Anstieg auf die All-Time Highs im Frühjahr 2018 eine mittelfristige Korrektur. Ob der Index seinen sich zuletzt beschleunigenden Abwärtstrend stoppen kann, schätzt Achim Matzke, Leiter der Technischen Analyse der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.