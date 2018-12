Die Compounds lassen sich sehr gut verarbeiten und sorgen für nachbearbeitungsfreie Oberflächen direkt aus dem Werkzeug. Als wirtschaftlich verarbeitbare Materialien lassen sie sich - in transluzent oder präzise eingefärbt - bei kurzen Zykluszeiten ohne zusätzlichen Haftvermittler direkt an PA6 oder PA6.6 anspritzen. In Härtegraden zwischen 40 und 80 Shore A vereinen sie haptische Eigenschaften, wie Soft-Touch und rutschfesten Griff, auch bei dünnen Wandstärken. Hinzu kommen die sehr gute Zugfestigkeit, Bruchdehnung und Abriebbeständigkeit. Bereits bei der Entwicklung dieser speziellen TPE wurden die etablierten Marktanforderungen, wie die Verordnung (EU) Nr. 10/2011, berücksichtigt. Damit richtet sich die Technologie der Serie vor allem an Hersteller und Verarbeiter in der Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie.

