Erneut startet der Dax mit Kursverlusten in den Handelstag. Impulse aus den USA blieben aus - doch massive Kursverluste in Asien bereiten Börsianern neue Sorgen.

Die wilde Achterbahnfahrt am Aktienmarkt ist auch am Donnerstag noch nicht beendet. Denn nach dem kleinen Aufwärtstrend zu Wochenbeginn reiht sich beim Dax nach wie vor ein Kursverlust an den anderen. Am Donnerstag büßte der Leitindex zur Eröffnung 1,6 Prozent auf 11.024 Punkte ein.

Vorgaben aus den USA gibt es am Donnerstag nicht - die Wall Street hatte wegen des Staatsaktes für den am Wochenende verstorbenen Ex-Präsidenten George Bush geschlossen.

Druck gab es dafür aus Asien: Die Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei ist in den USA festgenommen worden. Anleger befürchten, dass der Fall die Spannungen zwischen China und den USA weiter anheizt. Der japanische Nikkei-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...