Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-06 / 08:54 *BitStone Capital beteiligt sich an Gebäudetechnik-Spezialisten synavision* *Bielefeld, 06.12.2018 - *BitStone Capital, international operierender Venture Capital Investor und Company Builder, hat sein bestehendes Beteiligungsportfolio an innovativen PropTech Start-ups um den Gebäudetechnik-Spezialisten synavision GmbH erweitert. synavision entwickelt innovative Methoden für das digitale Qualitätsmanagement in der Baubranche. Mit ihrer Software-as-a-Service Lösung "Digitaler Prüfstand" können komplexe Funktionen der Gebäudetechnik und Automation in der Planung software-basiert spezifiziert und im Betrieb automatisiert geprüft werden. Bauherren, Fachplaner, Errichter und Betreiber erhalten erstmals detaillierte und transparente Vorgaben und Bewertungen der Gebäudeperformance. Kai Panitzki, Geschäftsführer bei BitStone Capital, bestätigt: "Die Beteiligung an synavision ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie, digitale Geschäftsmodelle rund um das Gebäude zu einem einzigartigen Angebot zu verknüpfen. Mit synavision etablieren wir die notwendigen Prozesse, um die großen Chancen von smarten Technologien am Bau erfolgreich zu nutzen." Das synavision-Team ist begeistert über das Engagement. "Alle Baubeteiligten wissen, dass wir die Potentiale moderner Gebäudetechnik nur nutzen können, wenn wir die Qualität in Planung, Errichtung und Betrieb massiv verbessern," betont synavision Gründer und Geschäftsführer, Dr. Stefan Plesser. "synavision hat hierzu eine Schlüsseltechnologie entwickelt. Diese werden wir gemeinsam mit BitStone Capital weiterentwickeln und das Digitale Qualitätsmanagement jetzt in der Immobilienbranche über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes etablieren. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem effizienteren und nachhaltigeren Gebäudebestand." synavision Seed-Investor Dirk U. Hindrichs unterstreicht: "Nachdem synavision nun in über 250 Gebäuden den Bedarf an effizientem Qualitätsmanagement bewiesen hat, können wir mit dem Invest von BitStone Capital die Marke synavision etablieren und die Software großflächig ausrollen." Gebäude werden in der Zukunft über eine Vielzahl neuer und komplexer - "smarter" - Funktionen verfügen - von der cloudbasierten Kommunikation zwischen einzelnen technischen Komponenten bis zur künstlichen Intelligenz zur optimalen Unterstützung von Nutzern. Mit dem Digitalen Prüfstand der synavision werden diese Funktionen in digitalen Modellen spezifiziert und können so als funktionale Anforderungen an Gebäude definiert und vereinbart werden. Über Schnittstellen zu den technischen Anlagen und die Gebäudeautomation werden dann bei Abnahme und im Regelbetrieb die Performance der Gebäude auf Basis von Messdaten automatisiert transparent und vertragsfest geprüft. Damit bietet synavision erstmalig ein effizientes Qualitätsmanagement von der Planung bis in den Betrieb für Smart Buildings, um optimale Energieeffizienz, gesundes Raumklima und eine lange Lebensdauer der Anlagen zu gewährleisten. *Über BitStone Capital* BitStone Capital ist ein international operierender Company Builder und Venture Capital Investor, der gezielt nicht nur in innovative digitale Real-Asset-Geschäftsmodelle investiert, sondern deren Aufbau mit eigenen Ressourcen zusätzlich beschleunigt: mit seinem Netzwerk, ausgezeichnetem Branchen-Know-how und spezifischer Expertise in neuen Technologien. *Über synavision* Die synavision GmbH ist von Forschern der TU Braunschweig und RWTH Aachen gegründet worden und entwickelt digitale Methoden des Qualitätsmanagements für die Baubranche. Mit ihrer Software "Digitaler Prüfstand" ist es erstmalig möglich, die Qualitätssicherung der Gebäudetechnik von der Planung bis in den Betrieb in digitaler Form umzusetzen. *Kontakt:* BitStone Capital Management GmbH Lea Strumberger Tunisstraße 29 | Enggasse 3 50667 Köln Telefon: +49 221 845597-12 E-Mail: Lea.Strumberger@bitstonecapital.com www.bitstonecapital.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: BitStone Capital Management GmbH 2018-12-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 754997 2018-12-06 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=14b3bca6283fc8ba670e3ef8fae26118&application_id=754997&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2018 02:54 ET (07:54 GMT)