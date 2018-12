Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Oktober leicht

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Oktober etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert. Ohne Großaufträge betrug der Anstieg ebenfalls 0,3 Prozent. Allerdings wurde der zunächst für September gemeldete Anstieg von 0,3 Prozent auf 0,1 Prozent revidiert.

VP Bank: Auftragsstau in Autoindustrie löst sich

Der Anstieg der deutschen Auftragseingänge ist aus Sicht der liechtensteinischen VP Bank ein Indiz dafür, dass sich der Auftragsstau in der Autoindustrie zu lösen beginnt. Chefvolkswirt Thomas Gitzel rechnet damit, dass sich diese Entwicklung mit fortschreitender Zulassung bereits produzierter Fahrzeuge beschleunigen wird.

Commerzbank: Deutscher Aufschwung geht 2019 weiter

Die Commerzbank rechnet nach dem abermaligen leichten Anstieg der Auftragseingänge im Oktober damit, dass sich der Konjunkturaufschwung in Deutschland 2019 fortsetzen wird. Volkswirt Ralph Solveen weist darauf hin, dass sich sowohl die Aufträge aus dem Ausland als auch die aus dem Inland in den vergangenen drei Monaten stabilisiert hätten und dass die Bestellungen im Oktober über dem Durchschnitt des dritten Quartals gelegen hätten.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Oktober um 1,0 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Oktober gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Den vorläufig für September gemeldeten Umsatzrückgang von 1,1 Prozent revidierten die Statistiker auf ebenfalls 1,0 Prozent. Produktionsdaten für Oktober veröffentlicht Destatis am Freitag um 8.00 Uhr. Volkswirte erwarten einen Produktionsanstieg um 0,4 Prozent.

Fed: Moderates Wirtschaftswachstum in den meisten Distrikten

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiterhin robust. Die meisten der zwölf Distrikte der Federal Reserve meldeten für den Zeitraum von Mitte Oktober bis in den späten November ein moderates Wirtschaftswachstum, wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" hervorgeht. Dallas und Philadelphia wiesen ein langsameres Wachstum im Vergleich zum vorherigen Bemessungszeitraum für das Beige Book auf. St. Louis und Kansas City meldeten lediglich ein marginales Wachstum.

Opec-Koalition empfiehlt Produktionskürzungen

Das Ölförderkartell Opec nähert sich einer Produktionskürzung, nachdem sich die Mitgliedsländer auf einer technischen Sitzung zusammen mit Russland und anderen darauf geeinigt haben, eine entsprechende Empfehlung auszusprechen. Der Ölminister Omans, Mohammed Al Rumhi, sagte, die Teilnehmer des technischen Treffens hätten die Empfehlung zu einer Förderkürzung ausgesprochen. Selbst Russland, das zuletzt einer Kürzung zögerlich gegenüber stand, habe der Empfehlung zugestimmt.

Iran will von Opec-Förderkürzungen ausgenommen werden

Das Opec-Mitgliedsland Iran will nach den Worten seines Ölministers Bijan Zanganeh bei einer Produktionskürzung durch das Ölförderkartell und dessen Koalitionspartner außen vor bleiben. Die Opec-Mitgliedsländer hatten sich im Vorfeld des offiziellen Treffens zusammen mit Nicht-Opec-Mitgliedern wie Russland darauf verständigt, eine entsprechende Empfehlung auszusprechen. Im Iran ist die Ölförderung allerdings ohnehin rückläufig.

Studie: Kohlendioxid-Emissionen steigen 2018 um 2,7 Prozent

Die weltweiten Kohlendioxid-Emissionen erhöhen sich einer Studie zufolge in diesem Jahr um 2,7 Prozent. Dieser Anstieg bringe die Ziele des Pariser Klimaabkommens ins Wanken, teilte die Hauptautorin der im Magazin "Open Access Earth System Science Data" veröffentlichten Studie, Corinne Le Quere, mit. Im vergangenen Jahr waren die Kohlendioxid-Emissionen um 1,6 Prozent gestiegen, nachdem sie die drei Jahre davor in etwa stabil geblieben waren.

Französische Regierung befürchtet erneute schwere Ausschreitungen bei Protesten

Die französische Regierung befürchtet bei den für Samstag geplanten Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung erneute schwere Ausschreitungen. Es drohe eine "sehr große Gewalt", hieß es aus dem Elysée-Palast. Zuvor hatte die französische Regierung mit weiteren Zugeständnissen auf die anhaltenden Proteste der "Gelbwesten" reagiert: Die geplante Anhebung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel wird für das gesamte kommende Jahr ausgesetzt.

Orban gibt grünes Licht für neues regierungstreues Medienkonsortium

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat die umstrittene Bündelung regierungstreuer Medien in einem neuen Konsortium abgesegnet. Er unterzeichnete ein Dekret, in dem festgehalten wird, dass die Maßnahme von "strategischer Bedeutung" und im öffentlichen Interesse sei. Damit blockierte er mögliche Schritte der Aufsichtsbehörden oder konkurrierender Medien gegen das Vorhaben.

Türkei sucht Journalisten Dündar jetzt auch wegen Gezi-Protesten

Die Türkei hat gegen den früheren Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar nun auch einen Haftbefehl wegen der Gezi-Proteste im Jahr 2013 ausgestellt. Der in Deutschland im Exil lebende Journalist habe damals die Spannungen angeheizt, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Dündar schrieb als Reaktion im Kurzbotschaftendienst Twitter, er sei "stolz" darauf, mit den Protesten im Gezi-Park in Verbindung gebracht zu werden.

Finanzchefin von chinesischem Huawei-Konzern in Kanada festgenommen

In Kanada ist auf Betreiben der USA die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen und Smartphone-Herstellers Huawei festgenommen worden. Meng Wanzhou wurde am Wochenende in Vancouver festgenommen, wie das kanadische Justizministerium mitteilte. "Die USA verlangen ihre Auslieferung." Angaben zu den Vorwürfen gegen Meng machte das Justizministerium nicht. Medienberichten zufolge verdächtigen die USA den Konzern, gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben.

WTO-Chef warnt vor globalen Auswirkungen von Handelskriegen

Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevedo, hat vor einem globalen Handelskrieg gewarnt. Eine Eskalation der derzeitigen Konflikte wie etwa zwischen China und den USA werde den Wirtschaftsaufschwung weltweit bremsen, sagte Azevedo in einer Rede vor dem Nationalen Außenhandelsrat der USA. Alle Simulationsmodelle kämen zu demselben Schluss: "Handel und Wirtschaft werden gedrosselt und alle Länder, ohne Ausnahme, werden verlieren".

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Nov 2,0% - CBS

Niederlande Inflationsrate Okt war 2,1% - CBS

Australien Okt Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,3% (PROG: +0,3%)

