Die Vorwürfe von Quintessent Capital Management (QCM) gegen Aphria wiegen schwer, doch Aphria kontert. In einer Pressemitteilung wendet sich CEO Vic Neufeld an die Aktionäre und verteidigt die Übernahme des Lateinamerika-Geschäftes namens LATAM Holdings. Im gestrigen Handel drehte die Aphria-Aktie kurzzeitig ins Plus, um im Anschluss wieder die Intraday-Gewinne komplett abzugeben.

