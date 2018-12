Die Aktie hat als Anlageklasse in Deutschland einen schweren Stand. Obwohl Aktien langfristig nahezu unschlagbare Renditen abwerfen und heutzutage so einfach und günstig handelbar sind wie noch nie, waren 2017 laut Zahlen des Deutschen Aktieninstituts nur gut zehn Millionen Deutsche direkt oder indirekt (also zum Beispiel über Aktienfonds) im Besitz von Aktien. Neben der grundsätzlich sehr konservativen deutschen Sparmentalität und den schlechten Erfahrungen der Deutschen mit Aktien in der Vergangenheit - man denke an die frühere "Volksaktie" der Deutschen Telekom (WKN: 555750) - bremsen auch einige Vorurteile die Lust auf Aktien hierzulande ....

