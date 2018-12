Mit der Aktie der Lufthansa (WKN: 823212) ging es in den vergangenen Tagen wieder etwas bergab. Alleine am Dienstag dieser Woche büßte das Papier mehr als 6 % ein. Durchaus eine schwache Performance für einen einzelnen Handelstag. Ein Schuldiger für diesen Abverkauf ist jedoch schnell gefunden: Denn derzeit werden die moderat ansteigenden Ölpreise als Begründung kolportiert. Diese würden die Lufthansa belasten, da sie die Treibstoffkosten in die Höhe treiben würden. Doch wenn wir diesen Sorgenberg oder Kostenberg der gestiegenen Ölpreise mal ein kleines bisschen beiseiteschieben, könnte sich bei der Lufthansa nach wie vor eine ansprechende Value-Chance verstecken. Schauen wir im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...