BYD (Build Your Dreams), ein von Warren Buffett unterstützter Elektroauto-Hersteller, plant, sein Batteriegeschäft bis 2022 an die Börse zu bringen. Die Mittel aus dem IPO sollen zur weiteren Expansion eingesetzt werden. Die geplante Börsennotierung soll Ende 2022 erfolgen, während eine Entscheidung für einen Börsenplatz noch aussteht, so BYD-Chairman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...