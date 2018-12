Auch wenn "AKK" gewinnt, sollen ihre Konkurrenten weiter an der Parteifront arbeiten. Sie will die verschiedenen Strömungen in der Partei zu einem Ganzen zusammenfügen.

Annegret Kramp-Karrenbauer setzt im Falle ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden darauf, dass ihre beiden Konkurrenten Friedrich Merz und Jens Spahn weiter in vorderste Front in der Partei arbeiten werden. "Zuerst einmal ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, dass beide (...) ihren hervorragenden Platz in der Partei haben", sagte sie am Donnerstag im ZDF. Die Partei erwarte, dass beide auch nach der Wahl ...

