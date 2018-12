Die publity AG (ISIN: DE0006972508) hat im Rahmen eines Asset-Management-Mandates einen ca. 16.600 Quadratmeter großen Bürokomplex in Ratingen bei Düsseldorf erfolgreich an einen internationalen Investor veräußert. Über Details zum Käufer und zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. publity ist am Verkauf des Objekts mit einem attraktiven Gewinnanteil beteiligt. publity hatte das repräsentative Büroensemble im Mai 2015 im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrages mit einem institutionellen Investor erworben. Die Immobilie ist seit dem Ankauf durch das erfolgreiche Asset Management der publity AG nahezu vollvermietet. Hauptmieter sind E-PCPM (ehemals E-Plus) sowie Bosch Rexroth und das Unternehmen 7layers. Zum Objekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...