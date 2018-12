Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Jumbo SA -0,43% auf 13,8, davor 8 Tage im Plus (11,95% Zuwachs von 12,38 auf 13,86), Thomas Cook Group +51,41% auf 34,4, davor 6 Tage im Minus (-53,19% Verlust von 48,54 auf 22,72), Novartis -1,61% auf 90,36, davor 5 Tage im Plus (4,25% Zuwachs von 88,1 auf 91,84), Philips -2,22% auf 33,02, davor 4 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 32,39 auf 33,77), Hellenic Exchanges -0,24% auf 4,09, davor 4 Tage im Plus (16,48% Zuwachs von 3,52 auf 4,1), Valeant 0% auf 25,21, davor 4 Tage im Plus (9,56% Zuwachs von 23,01 auf 25,21), Verbund-1,22% auf 37,18, davor 4 Tage im Plus (6,39% Zuwachs von 35,38 auf 37,64), freenet +0,7% auf 17,875, davor 4 Tage im Minus (-2,95% Verlust von 18,29 auf 17,75), Ibiden Co.Ltd -0,97% auf 12,2, davor 3 Tage im Plus (2,5% Zuwachs von ...

