Würzburg (pts011/06.12.2018/09:30) - Ein Schwerpunkt in der Ausbildung zum Kfz-Servicetechniker ist die Auftragsabwicklung mit ihren wichtigsten Teilaufgaben. Am Beispiel eines fiktiven Kunden handelt das neu erschienene Fachbuch "Servicetechniker Band 2: Management und Auftragsabwicklung" einen kompletten Werkstattauftrag ab. Dabei werden die Kundenbetreuung und -beratung, das Ermitteln der für den Serviceauftrag anfallenden Kosten sowie die Auswahl von Ersatz- und Zubehörteilen aufgegriffen. Weitere Querschnittsthemen sind Information, Kommunikation und Kooperation. Im Gegensatz zu anderen Fachbüchern ist dieses Buch nicht nach Sachgebieten gegliedert, sondern stellt im ersten Kapitel die Auftragsabwicklung in den Mittelpunkt. Dadurch werden Werkstattalltag und theoretische Kenntnisse optimal miteinander verzahnt. Das Buch bereitet angehende Kraftfahrzeug-Servicetechniker/innen auf die Prüfung in den nicht-technischen Prüfungsfeldern vor. Für Kfz-Fachkräfte, die noch am Anfang ihres Berufslebens stehen, eignet sich das Handbuch als Nachschlagewerk. Die Kernthemen im Überblick: * Der Serviceauftrag * Serviceorganisation und -management * Servicerecht Wilhelm Mißler Servicetechniker Band 2: Management und Auftragsabwicklung 1. Auflage 2018 154 Seiten Preis 39,80 EUR ISBN 978-8343-3415-2 Das Buch kann hier bestellt werden: https://www.autofachmann.de/produkte/meisterservicetechniker Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181206011

