Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten ist schlecht, berichten die Analysten der Helaba. Nach den massiven Verlusten an den US-Börsen hätten auch europäische Indices und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter Druck gestanden. Als Begründung würden immer wieder Rezessionsängste angeführt sowie Zweifel an einer langfristigen Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. ...

