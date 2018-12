Der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD will sein Batteriegeschäft an die Börse bringen. Großinvestor Warren Buffett könnte davon profitieren.

Der chinesische Autohersteller BYD stellt Elektrofahrzeuge her und plant jetzt sein Batteriegeschäft separat an die Börse zu bringen. Zu den größten Investoren von BYD gehört der US-Investor Warren Buffett, der 24,59 Prozent an dem Konzern hält.

Der Markt für leistungsstarke Akkus, die in Elektroautos zum Einsatz kommen, boomt derzeit. Die Hersteller können höhere Preise durchsetzen und suchen nach Wegen, sich Kapital für das erwartete weitere Wachstum zu beschaffen. Bis Ende 2022 soll daher das BYD-Batteriegeschäft an die Börse, so Verwaltungsratschef Wang Chuanfu in einem Interview ...

