Bonn (www.anleihencheck.de) - 2018 dürfte für den Euroraum vorerst das letzte Jahr mit einer geldpolitischen Lockerung darstellen, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem die EZB im März 2017 damit begonnen habe, ihre monatlichen Nettoanleiheankäufe zu reduzieren, sei es Anfang dieses Jahres und dann noch einmal im Oktober zu einer weiteren Reduzierung der Ankäufe auf zuletzt noch 15 Mrd. Euro gekommen. Hier von einer restriktiveren Geldpolitik zu sprechen, wäre allerdings verfehlt. Schließlich führe der weitere Nettoankauf von Anleihen durch die Notenbank zu einer potenziellen Erhöhung der Zentralbankgeldmenge und könne dementsprechend weiterhin als geldpolitische Lockerung angesehen werden. Überhaupt dürften sich die geldpolitischen Effekte auf Konjunktur und Märkte in 2018 eher noch verstärkt haben, da der Realzins infolge einer weiteren Normalisierung der Inflation tief in den roten Bereich gesunken sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...