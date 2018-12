Berlin (ots) -



Das Wissensportal Leafly.de informiert seit Mai 2017 über Cannabis als Medizin in Deutschland. Nun finden Interessierte auch passende Produkte im eigenen Affiliate-Shop. Der Shop startet mit einer Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln mit CBD, Literatur und Hanflebensmitteln.



"Die großen Online-Marktplätze haben in den letzten Monaten verstärkt CBD-Produkte aus ihren Shops verbannt. Für Händler und Käufer war dies ein herber Schlag. Wir sahen als unabhängiges Onlinemedium hier die Chance, etwas Wichtiges und Richtiges zu tun und haben nun den Affiliate-Shop gestartet. Derzeit haben wir Lebensmittel mit CBD und aus Nutzhanf im Sortiment. Alles übersichtlich in Kategorien unterteilt. Auch Fachliteratur gibt es. Damit bieten wir Interessierten und Patienten qualitativ hochwertige Produkte an, von denen wir voll überzeugt sind und die unseren hohen Ansprüchen entsprechen", erklärt Sandrina Kömm-Benson, Chefredakteurin von Leafly.de.



In der Kategorie CBD findet man derzeit Öle, Kapseln, Kosmetik, Mundgels, Sprays und Tinkturen. Neben den CBD-Produkten sind Hanflebensmittel wie Proteinpulver, Öle, Riegel, Tee oder Kaffee vertreten.



"Bei der Auswahl der Anbieter haben wir auf die Qualitätskontrolle und den einwandfreien Nachweis der Richtigkeit der Inhaltsstoffe sehr großen Wert gelegt. Wir sind stolz darauf, eine breite Palette von Produkten hochqualitativer Hersteller auf dem Markt anbieten zu können. Hersteller, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können sich gerne an uns wenden", so Simone Chrysanthou, Ansprechpartnerin für den Leafly.de Shop.



Zu den Anbietern zählen derzeit A-Ware, BioBloom, Endoca, Hanafsan, Limucan, Magu CBD, Medihemp und Nooon CBD. Weitere zertifizierte Hersteller in allen Kategorien folgen. Der Shop wird ständig erweitert.



"Im letzten Jahr haben wir sehr viele Anfragen nach einem Shop auf unserer Seite erhalten. Dies hat uns bei der Entscheidung für den Affiliate-Shop bestärkt. Jetzt ist genau die richtige Zeit für den Launch unseres Shops. So finden alle, die sich selbst oder anderen etwas Gutes tun wollen, alternative Geschenkideen im Bereich Gesundheit, Wellness und Wohlbefinden bei Leafly.de", so Kömm-Benson weiter.



Hier geht's zum Shop https://www.leafly.de/shop/



Über Leafly.de



Das Wissensportal Leafly.de gibt seit 4. Mai 2017 Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen rund um den Einsatz von Cannabis als Medizin in Deutschland. Die Webseite ist mit über 120.000 Usern das führende Portal in Deutschland, das sich mit diesem Thema befasst.



Mehr unter http://www.leafly.de.



